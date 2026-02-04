Biagetti non brilla lontano dalla Fiorentina: il prodotto del settore giovanile va in prestito in Serie D

Vi ricordate di Christian Biagetti? Il giovane prodotto del settore giovanile della Fiorentina ha lasciato il club viola durante l'ultima sessione estiva di mercato, accasandosi in Serie C alla Torres. Ma l'esperienza in Sardegna non è durata molto.

Vi ricordate Biagetti?

La squadra sarda è penultima nel girone B di Lega Pro e il ragazzo classe 2003 non sta trovando grande spazio. Biagetti è sceso in campo soltanto in due occasioni. Per questo motivo nasce una nuova esperienza, in Serie D, facendo ritorno in Toscana al Follonica Gavorrano in prestito.

Il prodotto del settore giovanile viola scende tra i dilettanti

La Torres comunica la cessione a titolo temporaneo di Christian Biagetti al Follonica Gavorrano. Il centrale difensivo classe 2004, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, disputerà la seconda parte di stagione in Serie D.