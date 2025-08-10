Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a TMW dopo l'amichevole giocata dai giallorossi contro il Monopoli a proposito del nuovo arrivato in prestito dalla Fiorentina, ovvero Riccardo Sottil.

“Sottil è in cerca di riscatto”

Il presidente del Lecce si è espresso così: “Mercato? Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Aspettiamo le visite mediche e le firme per l’ufficialità”.

“Krstovic vuole una big”

E su Krstovic, attaccante del Lecce accostato spesso anche alla Fiorentina, ha commentato: “Krstovic verso una big? Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo”.