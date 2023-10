La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina decolla

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport troviamo questo titolo: "La Fiorentina decolla". E ancora: "Batte il Cagliari adesso è terza Nico ancora in gol e si sblocca Nzola". Sommario: "La squadra di Italiano domina fin dall’inizio In rete l'argentino, l’angolano chiude i conti Per Ranieri un altro ko: è sempre più ultimo".

Articolo che inizia così: "La Fiorentina coglie l’attimo. E finalmente lo coglie anche M’Bala Nzola. Solo buone notizie per Vincenzo Italiano. La Viola sale al terzo posto in compagnia di Juve e Napoli e domenica si presenta al Maradona contro i campioni d’Italia alla pari".

Poi ci sono le dichiarazioni degli allenatori: "Italiano: "Si può crescere ancora" Ranieri si scusa".