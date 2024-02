A Pierozzi non mancano gli esempi da seguire: dopo Jerome Boateng, la Salernitana ingaggia un altro esperto difensore

Una delle mosse del mercato della Fiorentina che ha lasciato maggiormente sorpresi i tifosi è stata la cessione di Yerry Mina. Non che avesse fatto vedere chissà cosa finora, ma il colombiano non sfigurava certo come quarto difensore. Un giocatore d'esperienza adesso al servizio di Ranieri, ma il Cagliari non è l'unico club che si affida a giocatori dal background internazionale per provare a salvarsi.

Il ritorno di Manolas

La Salernitana, infatti, ha appena annunciato l'ingaggio di Kostantinos Manolas. Il classe ‘91, svincolato, ha firmato un contratto fino a giugno. Un difensore d’esperienza che in Italia è stato grande protagoniste con le maglie di Napoli e soprattutto Roma, che va ad aggiungersi a Jerome Boateng in una difesa in cui - lo ricordiamo - milita anche il giocatore di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi.