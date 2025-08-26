Prosegue la presentazione di Roberto Piccoli al Viola Park. Il nuovo attaccante della Fiorentina ha toccato altri temi nel corso della sua prima uscita pubblica da calciatore gigliato.

“Posso giocare da solo in attacco ma anche in coppia con Kean, poi deciderà il mister. In attacco siamo tre punte molto forti, la concorrenza alza il livello di tutti. Moise è impressionante e spero si possa ripetere. Con Pioli mi sono sentito poche volte ma quando lo abbiamo fatto ha avuto un ruolo chiave. È un allenatore di tutto rispetto, di grandissimo spessore. Mi ha convinto con le sue parole, e mi sono convinto ancora di più perchè la Fiorentina è una società importante, ha sempre fatto l'Europa. In questi anni ha fatto due finali europee. Per me Firenze è uno step fondamentale nella carriera".

“Lavoro anche per arrivare in Nazionale ma prima penso alla Fiorentina. In Serie A ci sono tanti attaccanti italiani forti, a cui bisogna dare fiducia. Ho avuto varie offerte, sia in Italia che all'estero. Mi dispiace non poterci essere giovedì ma sono carico per Torino. Gosens? Con lui ho fatto un anno speciale a Bergamo. È un leader, adesso è impressionante, una persona stupenda che aiuta tanto i giovani”.