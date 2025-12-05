Infortunio per un talento puro dell'Udinese: salterà anche la Fiorentina

Mentre la Fiorentina aspetta la prima vittoria in questa Serie A e si prepara a sfidare il Sassuolo, guardando al calendario del mese di dicembre la squadra di Vanoli è attesa da tante partite. Una di queste è contro l'Udinese, che finora può ritenersi soddisfatta del percorso. Ma adesso subentra un infortunio non da poco.

Infortunio per un centrocampista dell'Udinese

Tra i migliori giocatori di queste prime giornate c'è sicuramente Arthur Atta, centrocampista francese molto talentuoso al picco della forma. Subentra, per lui, una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringe a rimanere fuori dal campo per qualche settimana, con ogni probabilità fino ad anno nuovo. Certa l'assenza contro la Fiorentina, al Franchi, il prossimo 21 dicembre.

Salterà la Fiorentina

Questo il comunicato dei bianconeri: “Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.