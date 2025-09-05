Gudmundsson mattatore con la Nazionale: l'attaccante della Fiorentina si esalta contro l'Azerbaijan
Credits ACF Fiorentina
Importante successo dell'Islanda che abbatte l'Azerbaijan grazie ad una grande prestazione di Albert Gudmundsson.
L'attaccante della Fiorentina ha segnato una rete al minuto 66 con un tiro mancino dalla sinistra dell'area con la sfera terminata nell'angolino basso. Inoltre, Gudmundsson ha partecipato anche alla prima rete con un assist con un cross da calcio d'angolo.
Al 69' l'islandese è uscito dal campo, al termine di una prestazione superlativa.
