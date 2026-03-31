Continua l'incredibile stato di grazia di Ndour: quarto gol nelle ultime sei. E l'Italia Under 21 'parla' fiorentino

Ancora un successo per l'Italia Under 21, che si impone con un rotondo 0-4 sulla Svezia consolidando così il secondo posto nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria. Tra i protagonisti, ancora una volta, i giocatori della Fiorentina.

Ancora Cher

Un Koleosho in stato di grazia trova una doppietta nel primo tempo che indirizza inevitabilmente la partita, ma al 50' a trovare la sua seconda rete consecutiva con la maglia azzurra è Cher Ndour: dal limite dell'area, su suggerimento proprio di Koleosho, il centrocampista della Fiorentina trova la rete con un piazzato mancino rasoterra. Tra club e Nazionale, si tratta del quarto gol nelle ultime sei partite per il classe 2004.

Una difesa viola

Ma anche la retroguardia degli Azzurrini ‘parlava’ viola: infatti il CT Baldini ha concesso 82 minuti a Comuzzo, che si è reso partecipe di una prestazione molto convincente. E anche se Baldini aveva annunciato che avrebbe rimesso la stessa formazione, ha mantenuto la promessa ‘a metà’: c'era infatti un altro volto nuovo, ma ben noto ai tifosi italiani e della Fiorentina, quale quello di Michael Kayode nell'undici iniziale.