Fiorentina in vendita? No, grazie, un'ipotesi non contemplata. La riorganizzazione del club
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La vendita della Fiorentina? Un'ipotesi che ad ora non sarebbe contemplata, nonostante la morte del proprietario della squadra, Rocco Commisso.
Catherine e Joseph
Sull'argomento torna stamani il quotidiano sportivo, Tuttosport, dove si legge che la volontà della signora Catherine sarebbe quella di portare avanti il progetto del marito coinvolgendo il figlio Joseph.
Ferrari e Paratici
Per quanto riguarda invece la gestione operativa, sarebbe affidata all’attuale dg Alessandro Ferrari, oltre che a Fabio Paratici, che dal 4 febbraio diventerà il nuovo direttore sportivo.
