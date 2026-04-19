Piccoli e un investimento troppo pesante per liberarsene: l'attacco del futuro ostaggio di... Pradè

Non pesa solo sulle spalle di Roberto Piccoli l'investimento deciso un anno fa dalla Fiorentina, perché quei 25 milioni (abbondanti) evidentemente influenzeranno anche le scelte della prossima estate. Se la storia di Kean sembra poter finire senza troppi drammi a livello economico, su Piccoli la Fiorentina è quasi costretta a puntare ancora per non disperdere il patrimonio.

In questa parte finale di campionato avrà altre occasioni ma già da un mese sta accumulando più minutaggio di prima. Senza strabiliare però ed anzi, contro il Crystal Palace ha mostrato un po' tutti i suoi limiti, toccando pochissimi palloni tra andata e ritorno. La scelta di Pradè insomma, peserà anche su Paratici, ad un anno di distanza.