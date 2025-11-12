Graziani: "Kean può, anzi deve giocare insieme a Piccoli. La Fiorentina può tranquillamente vincere sette partite di fila"

Sul momento della Fiorentina e sul nuovo corso di Paolo Vanoli s'è espresso a Radio Bruno Toscana l'ex attaccante viola Ciccio Graziani: “Vanoli è un tecnico bravo e ambizioso, non deve cambiare chissà cosa ma solo aiutare la squadra a ritrovare le proprie certezze. A livello tattico la Fiorentina deve migliorare in fase difensiva, prendere meno gol sarebbe un buon inizio. Servirà il bastone ma anche la carota, i calciatori devono ritrovare tranquillità senza essere bombardati di nozioni tattiche”.

“Kean deve giocare con Piccoli”

Poi ha aggiunto: “Kean è un giocatore intelligente e non è vero che non può giocare insieme a Piccoli. Spero che Vanoli riuscirà a tirare fuori il meglio da tutti i calciatori della rosa. Io giocherei sempre a due punte, con Gudmundsson più arretrato. Sono convinto che con due attaccanti sia più facile vincere le partite. Resto convinto che questa Fiorentina sia più forte di quella dell'anno scorso, ed è tranquillamente in grado di vincere 7 partite di fila”.