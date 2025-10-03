Calabrese: "Inutile far finta di niente, ci aspettavamo un'altra Fiorentina e un'altra partita. La sensazione..."

Su La Repubblica di questa mattina si legge il commento di Giuseppe Calabrese alla partita di ieri tra Fiorentina e Sigma Olomuc. Tra sollievo per la vittoria e le perplessità per un gioco che non decolla, le sue parole.

“Ci teniamo il risultato, ma ci teniamo anche tutti i dubbi di questo avvio di stagione indecifrabile. Inutile far finta di niente, ieri sera ci aspettavamo un'altra partita. Un'altra Fiorentina. Speravamo che l‘Europa potesse riaccendere la qualità di questa squadra (ma che bello il gol di Ndour) e ridare a Pioli un po' di certezze. Invece ci rimane addosso la sensazione di avere davanti ancora qualcosa di incompiuto, una squadra sempre in cerca di se stessa”.

Contava vincere

“Sì, d'accordo, ieri sera contava vincere e la Fiorentina ha fatto i compiti a casa e si è presa tre punti che valgono un piccolo passo avanti in Europa. Bene così. Però se guardiamo un po' più in là ci accorgiamo che le difficoltà non sono del tutto superate, che servirà ben altro per recuperare punti in campionato e che ci sono ancora tante domande senza risposta. Lo sa anche Pioli, che di certo avrà visto molte cose buone nella vittoria contro il Sigma ma è ancora lontano dalla sua idea di squadra. Le difficoltà di alcuni, la fatica a costruire gioco e a fare gol, una certa prevedibilità, tante le questioni aperte sul tavolo del tecnico, tanti i dubbi che la sfida di Conference non ha chiarito fino in fondo”.