Continua il mercato dei giovani viola. La Fiorentina cede un portierino in Serie C

La Fiorentina saluta un altro giovane calciatore. Un giovanissimo portiere classe 2007 lascia Firenze a titolo definitivo.

Il portiere classe 2007, Filippo Porciatti, che nella scorsa stagione aveva giocato nella formazione U18 della Fiorentina, si è trasferito a titolo definitivo alla Pianese, squadra senese che milita in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano:

“Filippo Porciatti è un nuovo giocatore della Pianese. L’estremo difensore classe 2007, cresciuto nelle giovanili del Siena e della Fiorentina, si trasferisce nella compagine amiatina a titolo definitivo. Porciatti si è già unito al gruppo bianconero ed è a disposizione di mister Birindelli e del suo staff. A Filippo l’augurio di buon lavoro con la maglia delle zebrette da parte di tutta la società“.