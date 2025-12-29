L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della società viola e del possibile arrivo a Firenze di Fabio Paratici.

Le sue parole

"Quando sono nello spogliatoio la gente si nasconde, quando la guardi negli occhi no. Paratici deve capire chi vuole lottare e chi no. Se il Pisa avesse avesse un attaccante, avrebbe altri 6-7 punti in più. La partita di Parma non mi è dispiaciuta nel panorama di quest'anno. Se Piccoli continua a sbagliare quella roba lì non ci si salva, ma le occasioni ci sono state. Dodo e Fortini sembrava che giocassero a carte in area contro il Parma".

Clausola in caso di B?

“Se fosse vero che Paratici stia cercando una via d'uscita sarebbe inaccettabile. Se c'è una clausola che in caso di retrocessione se ne va, è tutto inutile. Lo prendiamo perché dobbiamo salvarci. Mi sembra assurdo. Se ha già le valige a Sesto Fiorentino è inutile farlo venire a Firenze. Se retrocediamo retrocede anche lui. Però bisogna vedere se è vero. Mi sembra strano. Mi cadrebbe il mondo, ma io ho fiducia in lui. Deve capire in che realtà di cala. Potrebbe essere anche un segnale da parte di una nuova proprietà, che prima di ripartire dalla Serie B ci penserebbe due volte prima di comprare la Fiorentina".