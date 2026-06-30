Bye bye Dodô, ma Paratici non vuole svenderlo. Intanto arriva il "no" secco del Napoli

Dodo non ha alcuna intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Lo si era capito da tempo per la verità, visto che quella del brasiliano è una telenovela che prosegue ormai dall'anno scorso. Per lui alla fine non sono mai arrivate offerte importanti, ma il suo futuro non può che essere lontano da Firenze.

Il “no” del Napoli

Paratici, dal canto suo, non vuole svenderlo. La cifra richiesta dalla Fiorentina oscilla tra i 10 e i 15 milioni, ma al momento nessuno si è fatto avanti. Anzi Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli che poteva essere tra le pretendenti, a domanda specifica su Dodo a margine della cerimonia d'inaugurazione del mercato estivo ha risposto “Siamo a posto così, grazie", chiudendo di fatto la porta all'esterno ex Shakhtar.