​​

header logo

Il retroscena: la Fiorentina aveva cercato un terzino sinistro in Brasile. E l'offerta per lui...

Redazione /
Fabio Paratici
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina ci ha provato quest'estate per un terzino sinistro dal Brasile. Come riporta il portale nossopalestra, la società viola aveva seguito con interesse Arthur del Palmeiras

Si parla di offerta viola

Secondo il sito sudamericano, la Fiorentina aveva offerto circa 13 milioni di euro per il calciatore, che era seguito anche da altri club europei tra cui l'Olympiacos. Il giovane classe 2005, comunque, non possedeva passaporto comunitario, quindi non sarebbe stato più arruolabile dopo l'arrivo di Oulai

Pronto il rinnovo 

Dal Brasile scrivono che il Palmeiras ha prontamente respinto entrambe le proposte, sia quella viola che quella del club greco, e che ora si prepara a rinnovare il contratto del terzino. 

Notizie correlate
💬 Commenti