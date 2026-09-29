Il retroscena: la Fiorentina aveva cercato un terzino sinistro in Brasile. E l'offerta per lui...

La Fiorentina ci ha provato quest'estate per un terzino sinistro dal Brasile. Come riporta il portale nossopalestra, la società viola aveva seguito con interesse Arthur del Palmeiras.

Si parla di offerta viola

Secondo il sito sudamericano, la Fiorentina aveva offerto circa 13 milioni di euro per il calciatore, che era seguito anche da altri club europei tra cui l'Olympiacos. Il giovane classe 2005, comunque, non possedeva passaporto comunitario, quindi non sarebbe stato più arruolabile dopo l'arrivo di Oulai.

Pronto il rinnovo

Dal Brasile scrivono che il Palmeiras ha prontamente respinto entrambe le proposte, sia quella viola che quella del club greco, e che ora si prepara a rinnovare il contratto del terzino.