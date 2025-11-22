Tornato titolare Fabiano Parisi e uscito per i crampi nel finale, in sala stampa ha parlato così dopo l'1-1 con la Juve:

"A livello mentale abbiamo fatto uno step, il mister ci ha aiutato tantissimo perché la realtà dice che siamo ultimi e c’è qualche problema però piano piano sono convinto che ci toglieremo da quella posizione. Negli allenamenti col mister andiamo forte, oggi volevamo dare una grandissima soddisfazione ai nostri tifosi e ce l’abbiamo messa tutta. Tutti quanti eravamo esausti, questa è l’energia giusta per uscire da quella posizione.

Cosa mi aspetto dalla mia stagione? Da inizio della stagione le prospettive sono cambiate ma dobbiamo rispettare la realtà. Siamo ultimi e dobbiamo lottare per la salvezza, con la cattiveria e la fame su ogni pallone, le qualità ci sono ma senza questi piccoli particolari non si esce da questa posizione. Ci stiamo calando in quella situazione ma dobbiamo farlo in fretta perché il campionato è iniziato da tanto.

Siamo più gruppo dopo gli ultimi addii? Ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, la squadra è stata costruita molto bene ma in campo andiamo noi. Se ci manca la determinazione o la fame non si può uscire da quelle zone di classifica ma l’extra campo influisce poco. Oggi è stato un punto importante contro una grande squadra e può rappresentare una svolta".