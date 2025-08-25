Cecchi: "La Fiorentina è una squadra in rodaggio, piano con le critiche. Se Pioli vede Fagioli regista, diamogli fiducia"

“Peccato. Il Cagliari non è il Polyssia ma anche la Fiorentina non è stata quella di coppa”. Scrive così il giornalista Stefano Cecchi, sull'edizione odierna del QS La Nazione: “Una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto grande fatica a organizzare il gioco, con un centrocampo che non riusciva a palleggiare, negandosi anche quel lancio lungo su Kean che lo scorso anno era quasi un mantra”.

“Lasciamo lavorare Pioli”

“Poi - continua - nel secondo tempo la squadra è cresciuta, facendo valere il maggiore tasso tecnico e il gran gol di Mandragora è sembrato il sigillo a ciò. Non è stato così e quel pareggio subito per una smagliatura difensiva lascia la bocca amarissima. Ma sarebbe sbagliato esagerare nell'amarezza. La Fiorentina è una squadra in rodaggio alla ricerca della sua nuova fisionomia che ha al centro del progetto l'inedito Fagioli regista. Pioli è convinto che questa sia la via migliore e il tecnico ha credenziali per incassare fiducia. Lasciamolo lavorare, che abbattersi o alzare il livello della critica sarebbe davvero la smagliatura difensiva più sbagliata”.