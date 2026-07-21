B. Ferrara: "Kean? A volte i parenti fanno più danni di tutti. Importante non fare come con Vlahovic, serve un sostituto pronto"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara, che si è soffermato su varie tematiche attuali di casa Fiorentina, soprattutto sul calciomercato.

‘Mi piace molto il centrocampo’

“Volevamo una Fiorentina che fosse più avanti anche dei media e Paratici sta facendo quello che forse non ci si aspettava. Il centrocampo mi piace molto, la difesa è stata rinforzata… ora c’è da completare tutto con l’attacco. Servono gli esterni e questa cosa mi intriga, voglio vedere quale sarà la scelta di Paratici”.

‘Per Kean serve soluzione pronta in caso di addio’

"Terrei un punto interrogativo su Fagioli, mi dispiacerebbe dovesse partire ma centrocampisti se ne trovano. Dalla Premier possono arrivare offerte a cui non si può dire di no. Per Kean serve una soluzione pronta in caso di cessione… ma se resta va bene. Il commento del fratello? A volte i parenti fanno più danni di chiunque altro. In questo momento c’è molta fiducia nella società, quindi se Kean dovesse partire c’è tranquillità".

“L’esempio in negativo è la cessione di Vlahovic: cedere a gennaio l’attaccante più forte e non sostituirlo praticamente mai, non avere l’alternativa. Poi tutto ti si ritorce contro, incassi tanti soldi ma non avevi un ‘Piano B’. Se il Como veramente vuole spendere 40-45 milioni per Kean, nessuno si incatenerà in piazza, e con 25 si può trovare un’ottima punta, e sostituire uno che è un ottimo attaccante ma non Harry Kane”.