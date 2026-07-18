Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara esalta questo avvio di mercato della Fiorentina, con Paratici super protagonista della rinascita:

"A volte la vita è veramente buffa, quasi surreale. Perché viene da pensare che se non avessimo vissuto una stagione delirante, impaurita e depressiva, adesso forse vivremmo altre sensazioni. Per dire: se la Fiorentina non fosse colata a picco in quel modo, probabilmente Pradè sarebbe rimasto al suo posto e Goretti non avrebbe indicato in Fabio Paratici una vita d’uscita.

Il concetto invece è: adesso è tutto troppo bello per essere vero. Beh, facciamocene una ragione. Non è male quando ti comprano un giocatore al giorno, quando ti svegli una mattina e scopri che Atta vestirà la maglia viola e quando anche i cronisti scoprono che è arrivato Jimenez perché lo vedono allenarsi al Viola Park. La verità è che amiamo sorprenderci. Sì, perché l’orgoglio è tornato, e quello ci piace tanto. Insomma, adesso che il tifoso viola si stropiccia gli occhi davanti al lavoro di King Fabio, non c’è che da ringraziare il re diesse e il buon Joseph.

In Turchia sostengono che Oulai è già della Fiorentina mentre la Fiorentina invita alla cautela. Oddio. scatta il mistero del volo sparito, del rapimento all’aeroporto. Un nuovo caso Berbatov? Mah, c’è chi sostiene che il centrocampista sia già qui, il tam tam è iniziato: chi lo ha visto in coda sul Viale Volta, chi in coda alla Coop, chi in coda sulla Fi-Pi-Li. Ci sta che per arrivare al Viola Park ci metta un po’".