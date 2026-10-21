Mastantuono al centro di una love story con una showgirl argentina di 27 anni più grande di lui? Scoppia il gossip social

Curioso retroscena dall’Argentina che coinvolge Franco Mastantuono, giovane talento argentino del Real Madrid, finito al centro delle indiscrezioni sulla vita privata della conduttrice Sabrina Rojas. La nota showgirl e attrice di San Rafael ha raccontato di essere corteggiata sui social da un calciatore argentino di 19 anni che gioca all’estero, scatenando le ipotesi degli utenti sul nome del misterioso pretendente.

Sabrina Rojas: “Mi fa impressione perché ha 19 anni”

Durante una conversazione nel programma All Access, Rojas ha spiegato che il giovane calciatore le scriverebbe su Instagram e insisterebbe per incontrarla quando torna in Argentina. La conduttrice, però, ha chiarito di non voler accettare l’invito a causa della differenza d’età (lei ha 46 anni, ndr): “Sono molto più grande e mi fa impressione perché ha 19 anni”. Ha poi raccontato la propria risposta alle proposte del ragazzo: “Non c’è proprio possibilità”.

I sospetti dei social su Mastantuono, ma manca la conferma

Dopo le dichiarazioni, alcuni utenti hanno indicato Franco Mastantuono come possibile protagonista della vicenda. A far nascere le speculazioni sarebbe stato il fatto che i due si seguissero su Instagram e che, successivamente, avrebbero smesso di seguirsi. Tuttavia, Rojas non ha mai fatto il nome del calciatore e non esiste alcuna conferma che si tratti del talento argentino del Real Madrid. Per ora, dunque, resta soltanto un’indiscrezione nata sui social. Ma le voci sono già tantissime.