Italiano vola, Palladino riappare sulla scena e affronterà presto i viola. La Fiorentina fa i conti con i propri fantasmi del passato

L'allenatore che doveva proiettare in alto la Fiorentina ha fallito (Stefano Pioli), mentre adesso ce n'è un altro che deve salvare la squadra, ovvero Paolo Vanoli. Il tutto mentre i fantasmi di un recente passato sono più che mai in cima alle cronache per tutt'altre ragioni.

Italiano

Prendiamo Vincenzo Italiano in primis. Il suo Bologna vola in classifica ed è quinto a soli tre punti dalla vetta dopo aver battuto nell'ultimo turno di campionato nientemeno che il Napoli campione d'Italia. Non solo, i rossoblu hanno ottenuto anche otto risultati utili di fila in Serie A.

Palladino

C'è poi Raffaele Palladino che torna in auge. Esonerato Ivan Juric, l'Atalanta ha scelto di puntare su di lui per guidare una squadra che dovrà risalire in Serie A e deve ancora giocarsi le proprie carte in Champions League. E presto, molto presto, ci sarà il confronto diretto; Atalanta-Fiorentina infatti è in programma per il prossimo 30 novembre ovvero tra due giornate.

Tra le tante cose, la Fiorentina si ritrova a fare i conti anche col proprio passato (tecnico) e questi conti per il momento non tornano.