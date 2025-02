Abodi: "Valuteremo di rivedere i protocolli, voglio capire se Bove può tornare a giocare. Intanto incontrerò Edoardo nei prossimi giorni"

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove sarà ospite al Festival di Sanremo, domani durante la finale. Proprio dalla cittadina ligure ha parlato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha accennato al futuro del classe 2002: “Avrò modo di parlare con chi di dovere per rivedere i protocolli medico-sanitari. Voglio capire se può tornare a giocare, se esistono soluzioni per coloro che hanno avuto il suo problema. Come in Inghilterra”.

“Incontrerò presto Edoardo. Voglio capire da lui”

E aggiunge: “Non esprimo opinioni su quanto accaduto, è una questione di carattere scientifico. Ma incontrerò presto Edoardo e voglio capire da lui e dai medici che lo hanno curato. La sua presenza qui a Sanremo è una testimonianza di attenzione per la salute”.