E ora son dolori. Il Lecce vince nel recupero e stacca la Fiorentina. Viola terzultimi da soli: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Triplice fischio al Via del Mare di Lecce. Un risultato disastroso arriva dalla Puglia per la Fiorentina, i salentini infatti hanno superato l'Udinese per 2-1 grazie ad una rete di Banda in pieno recupero.
I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete del neo arrivato Gandelman, poi uuna punizione calciata bene dall'ex viola Sottil sfiora il 2-0. Un rigore di Solet riporta il risultato in parità, ma nel finale ancora Gandelman colpisce la traversa e poi la tragedia “sportiva” per la Fiorentina.
Calcio di punizione di Lameck Banda che trafigge Okoye. 2-1 finale e Lecce che supera quota 20. Per l'esattezza sono 21 i punti dei salentini, a +3 sulla Fiorentina, con lo scontro diretto a favore…
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.