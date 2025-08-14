Mario Giuffredi, procuratore del terzino viola Fabiano Parisi ha rilasciato un’intervista a Chiamarsi Bomber in cui ha parlato anche del suo assistito in forza alla Fiorentina.

‘Mai presi in considerazione altri club’

“La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens".

‘Vuole dimostrare il suo valore in viola’

"Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia“.