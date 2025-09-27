Il Sigma Olomouc rallenta ancora in campionato prima della sfida alla Fiorentina. Cechi a secco di vittorie da quasi un mese
Il 2 ottobre prenderà il via il cammino europeo della Fiorentina, che accoglierà al Franchi il Sigma Olomouc, squadra storica del campionato ceco che ha lanciato tra i grandi anche l'ex viola Ujfalusi.
L'ultimo impegno in campionato
Proprio il Sigma Olomouc è sceso in campo oggi nell'ultimo impegno prima della trasferta italiana. La partita contro il Bohemians è terminata 2-2: dopo un primo vantaggio dei padroni di casa con Ristovski, l'Olomouc ha ribaltato la questione in appena un minuto grazie alla doppietta fulminea di Vasulin. Tuttavia, al 65simo, il Bohemians ha trovato il gol del definitivo 2-2 con Helal.
Situazione di classifica
Sigma Olomouc che, in attesa delle avversarie, si piazza al sesto posto in campionato, già con un importante ritardo di 10 punti (in 10 giornate) sulla capolista Sparta Praga. La squadra di Janotka non vince dal 31 agosto, quando sconfisse 1-0 in casa il Banik Ostrava.