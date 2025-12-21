Il Pisa riacciuffa il Cagliari all'ultimo respiro e rosicchia un po' di vantaggio sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sfida salvezza appena conclusasi, quella delle 12.30 tra Cagliari e Pisa: una partita che inevitabilmente anche la Fiorentina avrà seguito con interesse. Non si fanno male le due compagini, all'Unipol Domus termina 2-2.

La cronaca della partita

Partita vivace che si sblocca solo al 44simo su calcio di rigore: Adopo entra in maniera scomposta e travolge il suo marcatore, dal dischetto si presenta Tramoni che batte Caprile e firma il suo primo gol stagionale, portando il Pisa in vantaggio. Nel secondo tempo, però, Pisacane indovina i cambi: prima Zappa pennella un bel cross per Folorunsho, che trova il pareggio ma si fa male sbattendo sul pale (costretto poi al cambio), poi è Kilicsoy a trovare la prima rete italiana con un bel destro al sette dal limite. Sembra finita, e invece l'inerzia cambia ancora: anche Gilardino la risolve coi cambi, perché è il subentrato Moreo a trovare il 2-2 su bella girata su suggerimento di Leris. Nel finale il Pisa va anche vicino al clamoroso contro-sorpasso, ma niente da fare: in Sardegna il bottino viene spartito, col Pisa che guadagna un altro punto di vantaggio sulla Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 15, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 6.