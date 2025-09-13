Sembrava poter andare via a gennaio, poi sembrava poter lasciare ad agosto ma Pietro Comuzzo è sempre rimasto fedele alla sua linea, tutta viola. Niente Arabia ma anche niente Napoli, in inverno per volontà presidenziale e ora invece per volontà sua: qualcosa lo ha pagato forse sul campo con qualche errore evidente e non così usuale. Il classe 2005 deve ritrovare la serenità che l'aveva reso un muro di grande precocità quando fu lanciato da Palladino l'anno scorso.

Ora che il mercato è chiuso, sono sciolti anche i dubbi di Pioli: Comuzzo è un titolare della Fiorentina e lo sarà anche stasera contro il Napoli. Nel quale potrebbe giocare subito dal primo minuto anche Hojlund, arrivato a fine mercato: è con lui che Conte vuole provare a rovinare la serata anche al giovane gioiello viola.