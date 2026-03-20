Focolaio di pertosse in casa Sassuolo: la situazione a poche ora dal match con la Juventus

Imprevisto in casa Sassuolo. Secondo quanto riporta Repubblica, c'è stato un focolaio di pertosse nel gruppo squadra alla vigilia del match di stasera con la Juventus. Il club neroverde ha comunicato che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo.

La situazione

Chi ha avuto sintomi è stato isolato ed è da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico, che sta applicando tutte le procedure del caso. Al tempo steso tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il Sassuolo ha informato la Lega Serie A della situazione.