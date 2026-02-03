Arriva la decisione definitiva: il trasferimento di Kouame non è valido

Christian Kouame resta alla Fiorentina. Nel corso degli ultimi minuti di mercato il Verona ha provato a metterlo sotto contratto, ma ha presentato in Lega una documentazione incompleta.

Questo trasferimento però era rimasto sub judice fino a stamani, quando è arrivato il pronunciamento definitivo in merito. Niente da fare, il passaggio in Veneto non è valido e l'attaccante chiuderà la propria stagione in maglia viola, a meno che non si trasferisca in paesi in cui il mercato è ancora aperto (condizione davvero difficile da pensare).