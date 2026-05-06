Lamptey, il rapporto con la Fiorentina è già chiuso: Si va verso risoluzione contrattuale

Non solo la stagione, ma anche la storia di Tariq Lamptey e la Fiorentina è già finita.

Sei milioni buttati via

L'esterno destro arrivato la scorsa estate dal Brighton, cartellino pagato circa sei milioni di euro e contratto firmato fino al 2028, ha giocato poco più di venti minuti in maglia viola prima di riportare un grave infortunio al ginocchio (l'ennesimo della sua sfortunata carriera) che gli ha impedito di ritornare in campo in questa stagione.

Risoluzione consensuale

Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport si va verso una risoluzione consensuale del contratto che metterà la parole fine ad un rapporto sfortunato e travagliato allo stesso tempo.