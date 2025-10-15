Orlando: "Pioli deve andare contro le sue idee. Non c'è il talento per mettere in campo quello che chiede"

Il campionato della Fiorentina non è di certo partito bene. E alla ripresa dei giochi ci sarà l'esame Milan per i viola.

“Pioli deve andare contro se stesso”

L'ex centrocampista gigliato, Massimo Orlando, intervistato da La Gazzetta dello Sport, fornisce la sua personale ricetta per ritirare su la squadra: “Penso che Pioli debba andare un po' contro le proprie idee e il suo credo calcistico perché in questo momento nella Fiorentina non vedo tutto quel talento per mettere in campo ciò che lui chiede nella costruzione del gioco. lo farei una difesa e un centrocampo più robusti…Il fatto è che per me questo reparto non è forte come lo scorso anno quando c'erano Adli e Cataldi”.

“Fiducia totale a Gudmundsson”

Molti puntano su Gudmundsson: “In nazionale fa sempre bene, a Genova mi piaceva tantissimo, mentre a Firenze ancora non lo abbiamo visto. Il talento non si perde mai e quindi va ritrovato, però non ha inciso nemmeno contro la Roma ed è stato sostituito. Nessuno lo può aiutare da fuori, deve cercare la soluzione in se stesso perché pure il pubblico lo ha sempre supportato e gli allenatori gli hanno dato fiducia. Se Pioli ci crede, deve lasciarlo in campo per 90 minuti”.