Una commemorazione top secret per Commisso e al Franchi potrebbe spuntare anche Catherine

Sono in arrivo in queste ore a Firenze sia Joseph che Catherine Commisso, la cui presenza al Franchi è però del tutto incerta. L'obiettivo del pit-stop in città è naturalmente la celebrazione della messa in onore di Rocco Commisso, in programma per lunedì ma la moglie del patron potrebbe anche presentarsi a sorpresa allo stadio per Fiorentina-Cagliari: questione di tempistiche.

La Nazione svela poi che la Fiorentina ha pensato ad una commemorazione speciale per il suo presidente, il tutto è ancora top secret ma sicuramente la prima casalinga senza Rocco Commisso sarà dedicata proprio a lui, con qualcosa di più significativo della maglie da riscaldamento già messe in mostra a Bologna.