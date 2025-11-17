Prandelli: "Vado controcorrente, con la Juventus è la partita della svolta per la Fiorentina"
Alla ripresa del campionato la Fiorentina dovrà confrontarsi nientemeno che contro la Juventus. In quell'occasione il Franchi tornerà ad animarsi per cercare di trascinare verso la vittoria i viola, che hanno un disperato bisogno di punti.
“E' la partita della svolta”
E' indubbio però che sarà dura, anche se l'ex tecnico viola, Cesare Prandelli ha buone sensazioni: “Io vado contro corrente - ha detto al Corriere Fiorentino - per me una partita del genere può anche diventare quella della svolta. Non ho dubbi che il Franchi sarà compatto e spingerà la sua squadra perché questa è la partita per eccellenza”.
“Convincenti prima del fischio di inizio”
Prandelli ha anche aggiunto sulla preparazione del match: "Prima del fischio d’inizio bisogna essere convincenti nelle dichiarazioni e saper interagire con la città”.