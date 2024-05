"Ad Atene può partire una caccia al fiorentino. E c'è il rischio che si ripeta quanto visto a Roma in Fiorentina-Napoli"

La Fiorentina si appresta a giocarsi la seconda finale consecutiva di Conference League ad Atene, contro i ‘padroni di casa’ dell'Olympiakos. Una situazione che, dal punto di vista del tifo, risulta tutt'altro che tranquilla. In merito ha parlato Alessandro Cariulo, psicologo specializzato in dinamiche ultras, a Radio Bruno Toscana: “Il tifo organizzato di Atene è caldo, con tre tifoserie accese e con una rivalità fortissima. Mi preoccupa la gestione di tre gruppi già presenti, con in più un altro in arrivo. Non sarà facile”.

“Può partire caccia al fiorentino”

E aggiunge: “Consiglio ai tifosi della Fiorentina di muoversi sempre in gruppo, evitando di indossare abbigliamento viola. La paura è che possa esserci una caccia al fiorentino, meglio tenere tutto in uno zaino. Si rischia di ripetere quanto successo a Roma, nella finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli”.