Bentornato Bove! Il centrocampista torna in campo dopo oltre un anno

Il Watford ha appena pareggiato 2-2 sul campo del Preston North End nella 32esima giornata di Championship dopo essere stato avanti 2-1, ma del risultato e della partita sinceramente interessa poco o niente.

Finalmente Bove

Ciò che è da segnalare è che ha fatto il proprio ritorno in campo Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina che mancava dal terreno di gioco dal primo dicembre 2024, dopo il malore accusato contro l'Inter al Franchi.

Bentornato ragazzo

Il classe 2002 romano è entrato in campo al minuto 86 al posto del marocchino Louza, ritrovando il calcio ufficialmente e potendo così tornare a fare ciò che più gli piace e riesce meglio. Non resta che fargli i migliori auguri e gridare insieme: “Bentornato Edoardo!”.