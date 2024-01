Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, spaziando dalla situazione in casa gigliata fino al mercato.

I due ruoli di Kean e lo scetticismo su Gil

“Kean mi piace perchè è giovane e voglioso di giocare e ne ha bisogno per andare all'Europeo con l'Italia. Può giocare ala e centravanti, risolverebbe due problemi tecnici da solo. È un giocatore che potrebbe compensare varie situazioni anche se al momento è infortunato e ne avrà ancora per qualche giorno. Guadagna tanto ma potrebbe essere un rinforzo per difendere il quarto posto. Non conosco Gil e non prenderei uno straniero che arriva da un altro campionato, deve ambientarsi e quando ha capito come funzione è finito il campionato. Non sono tutti Salah, sono pochi quelli che arrivano e volano”.

‘Difficile che ci siano nuovi acquisti per la Supercoppa’

'Speravo onestamente che gli arrivi, almeno il terzino e l'ala, fossero già in rosa prima della Supercoppa. Ormai ci ho rinunciato, se arrivassero domani potrebbero forse farcela, ma la vedo dura. Credo che non si siano verificate le situazioni necessarie per chiudere prima le operazioni, la Fiorentina è in ritardo e su questo non c'è alcun dubbio'.