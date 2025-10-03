​​

La Gazzetta dello Sport: Sigma steso, ma i dubbi restano

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla del successo interno della Fiorentina in Conference League contro il Sigma Olomuc e delle parole dei protagonisti. 

In prima pagina

In prima pagina sulla rosea si legge: “Viola ok. La Fiorentina torna a vincere dopo un mese”. 

Pagina 20 e 21

Piccoli e Ndour stendono il Sigma, ma restano i dubbi” si legge in alto a pagina 20. E al centro: “Fiorentina, un successo giovane”. In basso le pagelle. A pagina 21 le parole di Pioli: “Pioli sospiro di sollievo: ”La vittoria fa bene, noi bravi a soffrire". 

