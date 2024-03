Anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando la Fiorentina affronterà Juventus, Genoa e Salernitana

La Lega Serie A ha reso note le date di inizio del prossimo campionato, ma intanto c'è ancora quello attuale da concludere. A tal proposito sono stati pubblicati anticipi e posticipi dalla 31esima alle 33esima giornata.

Il programma della Fiorentina

La Fiorentina affronterà la Juventus all'Allianz Stadium domenica 7 aprile alle ore 20,45. In casa contro il Genoa, invece, i viola giocheranno lunedì 15 aprile alle ore 18,30. Infine, Salernitana-Fiorentina è in programma per domenica 21 aprile alle ore 18. Tutte e tre le partite verranno trasmesse in esclusiva su DAZN.