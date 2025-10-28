I convocati della Fiorentina: assente un protagonista della rimonta viola contro il Bologna

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per la gara di campionato contro l'Inter valida per la nona giornata di campionato che si giocherà domani sera a San Siro.

Due assenti

Una sola sorpresa nella lista di Stefano Pioli, che ha sostanzialmente tutti a disposizione per la gara contro i nerazzurri. Manca Abdelhamid Sabiri, che aveva giocato contro il Bologna, oltre ai lungodegenti Kouamé e Lamptey che stanno recuperando dai rispettivi, gravi, infortuni.

I convocati

COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (P), DZEKO Edin, FAGIOLI Nicolò, FAZZINI Jacopo, FORTINI Niccolò, GOSENS Robin Everardus, GUDMUNDSSON Albert, KEAN Moise Bioty, KOUADIO Eddy Nda Konan, LEZZERINI Luca (P), MANDRAGORA Rolando, MARÍ VILLAR Pablo, MARTINELLI Tommaso (P), NICOLUSSI CAVIGLIA Hans, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PICCOLI Roberto, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, SOHM Simon Salomon Junior, VITI Mattia