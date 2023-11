Dopo i tifosi del Genk, il 'Franchi' si prepara a un'altra invasione. Pronto il sold out del settore ospiti, in tantissimi da Salerno

Domani la Fiorentina ospita il Genk in Conference League, con circa 1400 sostenitori belgi al seguito della propria squadra. Numeri importanti, che sono già stati tuttavia superati dai tifosi della Salernitana, pronti a invadere il ‘Franchi’ domenica per la gara di campionato.

Come riporta Tuttosalernitana.com, in questo momento sono stati staccati oltre 1700 tagliandi per il settore ospiti. Da domani aprirà anche la vendita libera: l'obiettivo è riempire tutti i 2300 posti del settore. La Fiorentina dovrà affrontare anche due tifoserie rumorose e ostiche.