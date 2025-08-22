​​
Folorunsho: "Darò qualche consiglio ai miei nuovi compagni su come marcare i giocatori viola. Daremo tutto per vincere contro la Fiorentina"

L'ex centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho ha parlato a Sky Sport a poche ore dall'esordio in Serie A con il suo Cagliari, proprio contro la sua ex squadra viola. 

I suoi ex compagni 

“Giocare contro la Fiorentina non mi crea particolare ansia. I miei ex compagni che saranno avversari? Sicuramente darò a qualche mio nuovo compagno al Cagliari qualche consiglio su come marcarli e come muoversi contro di loro”. 

La partita

“Siamo pronti a dare tutto, perché è la prima giornata e vogliamo regalare la prima gioia ai nostri tifosi. Daremo tutto per portare a casa la vittoria, visto che giochiamo a Cagliari”. 

