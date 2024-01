Nzola in odore di mercato e allora la staffetta favorisce Beltran. Ma la Fiorentina ha bisogno di altri numeri dall'argentino

Il dubbio legato all'attacco è sempre e costantemente presente nella mente di Vincenzo Italiano perché nessuno dei due centravanti ha mai dato garanzie in senso assoluto. Certo, tra uno Nzola in difficoltà anche a stoppare il pallone e un Beltran spesso ‘mangiato’ dai difensori, la preferenza può anche andare all'argentino, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Ma la Fiorentina ha bisogno di ben altri numeri lì davanti. In attesa del mercato dell'angolano, la staffetta potrebbe essere definita a favore dell'ex River.