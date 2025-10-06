Polverosi: "Gudmundsson appare sulla lista e poi sparisce, è un giocatore perso. Appena entrato Piccoli è uscito dal campo Kean"

Sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Alberto Polverosi, ha scritto un commento su quanto avvenuto ieri in Fiorentina-Roma.

“Gudmundsson è perso”

Occhio di riguardo in particolare sui numeri dieci. Quello della Fiorentina si chiama Albert Gudmundsson che “appare sulla lista che viene consegnata all’arbitro prima della partita - scrive Polverosi - e poi sparisce. E’ davvero un mistero quello che sta accadendo all’islandese, insieme a Kean doveva essere il giocatore decisivo e invece è un giocatore perso”.

“Dentro Piccoli è sparito Kean”

Sull'attacco viola, Polverosi fa notare che “è vero che Piccoli ha centrato la traversa, ma appena è entrato lui è uscito (di scena) Kean, dopo un primo tempo (quando giocava da solo in attacco) da iradiddio. La coppia era andata male a Torino, male contro il Como, male nel secondo tempo di ieri. Piccoli non è Retegui”.