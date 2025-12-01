Troppi gol subiti, nonostante De Gea... Vanoli medita un nuovo assetto per migliorare la difesa.

Uno dei problemi più grandi di questa Fiorentina è senza ombra di dubbio la difesa. La squadra viola incassa troppe reti, nonostante le buone prestazioni del proprio portiere De Gea.

Una nuova difesa

Vanoli sta cercando di mettere mano all'assetto tattico viola per migliorare la fase difensiva. Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews, il tecnico della Fiorentina starebbe pensando ad un cambio di modulo, abbandonando la difesa a tre a favore di uno schieramento a quattro. Proprio con questo tipo di schieramento i viola costruirono una difesa rocciosa nel famoso filotto di vittorie consecutive della scorsa stagione.

Schieramento più offensivo

Nella squadra viola però non ci sono esterni alti capaci di saltare l'uomo e creare superiorità numerica sulla fasce. Proprio per questo Vanoli potrebbe optare per un 4-3-1-2, che già è stato provato nel finale di partita contro l'Atalanta. Un assetto più offensivo, con due attaccanti di peso davanti ad un trequartista chiamato a legare il gioco e muoversi fra le linee.