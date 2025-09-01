Una squadra di Serie B vuole fortemente Sabiri. La situazione in tempo reale
Abdelhamid Sabiri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina, che vorrebbe “liberarsi” in queste ultimissime ore di calciomercato di Beltran, sta provando a fare la stessa cosa anche per un altro esubero.
Si tratta per la cessione di Sabiri
Si tratta di Sabiri, sul quale un club retrocesso la scorsa stagione in Serie B starebbe puntando forte per andare a rimpinguare il proprio reparto avanzato.
La squadra che si sta muovendo
Alfredo Pedullà, proprio in questi minuti, sta affermando che il Monza è molto forte sul giocatore che Pioli ha provato nelle ultime settimane. Ma, a quanto pare, non rientrerebbe più nei cosiddetti piani del club gigliato. Sabiri di nuovo con le valige in mano?
💬 Commenti (2)