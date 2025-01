La Fiorentina si è dimostrata fortemente interessata al difensore del Monza Pablo Marí, indicativamente fino alla sfida tra le due squadre. Poi il club viola ha messo l'operazione in stand-by, in attesa di risolvere altre priorità. Ma non sembra un affare arenato.

Pablo Marí ancora un obiettivo. E Valentini eventualmente a Monza

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, Pablo Marí non è un nome tramontato in casa Fiorentina, anzi, resta un obiettivo concreto. Il club viola ha ripreso contatti continui con il Monza. Attenzione, perché Nicolas Valentini potrebbe non avere il tempo di disfare le valigie dall'Argentina: se l'affare si concretizzasse, lui passerebbe in biancorosso.