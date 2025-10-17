Roggi riavvolge il nastro: "Il pareggio contro il Cagliari ha creato un contraccolpo psicologico"

L'ex Fiorentina Moreno Roggi ha parlato a Radio Bruno delle recenti prestazioni della squadra viola, anche in vista del prossimo impegno contro il Milan di Allegri.

Le parole di Roggi

“Sono fiducioso sul fatto che la Fiorentina a San Siro possa essere se stessa. Il mercato è stato buono, i commenti erano tutti molto positivi sull'operato della società. Secondo me il pareggio contro il Cagliari ha creato un contraccolpo psicologico che si ripercuote sul presente”.

Sui singoli

“I giocatori sono sfiduciati, arrivano sempre secondi sul pallone. Ora bisogna far vedere il proprio valore. A inizio stagione c'era una grande atmosfera, si parlava di Champions… Il presupposti c'erano, come il rinnovo di De Gea che ha creduto nel progetto. La sua firma mi ha stupito molto”.