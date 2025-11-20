Sull'incontro che il sindaco di Firenze, Sara Funaro, avrà a Nyon con la Uefa ha parlato l'assessore allo sport, Letizia Perini, rispondendo anche ad alcune polemiche arrivati da parte dell'opposizione a Palazzo Vecchio.

“Polemiche inutili”

"Per vincere una sfida così importante - ha detto - è profondamente sbagliato alimentare polemiche inutili che hanno come unico obiettivo quello di garantirsi un po' di visibilità".

“Il consigliere non compre il valore di un evento di questo tipo”

E poi: "E' una trasferta di grande rilevanza, ma Sabatini (consigliere della Lista Schmidt ndr) forse non comprende il valore che un evento di questo tipo può avere per la nostra città. Noi lavoriamo per Firenze ed evidentemente Sabatini lavora solo per sé stesso".

Per inciso, Sabatini aveva parlato di “stadio patchwork” e aveva accusato l'amministrazione di “scarsa trasparenza” sull'argomento.