Il lancione di De Gea ma anche il possesso ragionato e Fagioli è all'ultima chiamata: il Vanolismo può rilanciare anche lui

In attesa di vedere una Fiorentina diversa dal punto di vista di spirito e concentrazione, cosa è lecito attendersi dal calcio di Vanoli? La Nazione ipotizza sempre il classico 3-5-2 (almeno fino al mercato di gennaio…) fatto però di alternanza tra il calcio lungo di De Gea e un fraseggio più ragionato.

E su questo non si può che chiamare in causa Nicolò Fagioli, veramente all'ultima chance prima della bocciatura definitiva. Il classe 2001 deve emergere e incidere, non certo da regista arretrato ma più a ridosso dell'area avversaria. Da arma di sostegno in più per l'attacco. Il Vanolismo di Torino si basava anche molto sugli esterni e per questo sarà necessario recuperare Gosens e il miglior Dodo, da dopo la sosta.